Cilento: raccolta indebita di castagne, multe per i trasgressori

Multe salate per chi raccoglie castagne. Alcuni sindaci di comuni del comprensorio cilentano stanno prevedendo sanzioni per quanti si approprino di questo frutto indebitamente. Tra questi Monteforte Cilento, Rofrano e Roccadaspide, città dove la castagna è un’eccellenza oltre che un elemento trainante dell’economia agricola locale.

I sindaci hanno previsto per chiunque si appropri di castagne in aree condotte e curate da privati cittadini, così come sulle strade pubbliche e sulle strade comunali, delle sanzioni. In questo caso il limite massimo giornaliero è di 3 chilogrammi.

I provvedimenti sono validi su tutto per tutto il periodo di raccolta, ovvero fino al 30 novembre. Per chi va oltre questo limite la multa è fino a 150 euro oltre al sequestro del prodotto. Spetterà alle forze dell’ordine il controllo.