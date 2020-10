Castel San Lorenzo: dal Comune un locale alla Pro Loco

CASTEL SAN LORENZO. Approvato lo schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito del locale di proprietà comunale all’Associazione “Pro Loco” di Castel San Lorenzo.

Si tratta del locale situato in via Piedi la Terra, sottostante la sede della Guardia Medica.

Nello specifico la Pro Loco ha richiesto l’utilizzo gratuito del locale come deposito per le proprie attrezzature e per iniziative sociali, dato che i locali propri sono al momento inutilizzati. Le spese di manutenzione ordinaria e di utilizzo, comprese le eventuali utenze, sono a carico della pro loco, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

L’Associazione Pro Loco Castel San Lorenzo opera nel territorio comunale con iniziative a favore della collettività.