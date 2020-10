Agropoli, 70mila euro per la scuola media “Rossi Vairo”

AGROPOLI. 70mila euro per la scuola Rossi Vairo. Il Comune di Agropoli è risultato destinatario lo scorso aprile di fondi da parte del Ministero dell’Interno. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha scelto di utilizzarli per la sistemazione dell’aula magna dell’istituto scolastico comunale Gino Rossi Vairo per il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio dell’intera struttura.

Circa 57mila euro serviranno per i soli lavori mentre la parte restante è rappresentata dai fondi a disposizione dell’amministrazione.

Sempre per la scuola media “Rossi Vairo” il Comune ha previsto nei mesi scorsi ulteriori lavori. Grazie alle risorse derivanti dalla legge di bilancio, infatti, sono stati disposte opere per realizzare un ascensore con struttura in acciaio e vano in cemento (leggi qui). Un modo per abbattere le barriere architettoniche e per facilitare l’accesso al piano superiore.