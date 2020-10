Una scelta di benessere e di serenità

Il cannabidiolo è uno dei numerosi composti della cannabis ma il CBD, a differenza del THC che produce effetti psicoattivi, grazie agli studi della comunità scientifica internazionale, si è guadagnato tutt’altra reputazione. Secondo un articolo pubblicato nel 2013 dal British Journal of Clinical Pharmacology, il CBD può trattare e alleviare una vasta gamma di patologie senza effetti collaterali. Come componente principale della cannabis sativa, agisce sull’organismo come antinfiammatorio, antipsicotico e ansiolitico, anticonvulsivo, antiemetico e antiossidante. Nel dettaglio, gli scopi terapeutici sono molteplici e in continuo aumento. Gli oli di cannabidiolo, assunti con regolarità e nelle posologie indicate aiutano a vivere meglio.

Zamnesia: lo spazio-tempo per vivere meglio

Zamnesia è la condizione di tutti coloro alla ricerca di quel benessere psicofisico che la medicina e la farmacia di tipo tradizionale non riescono ancora a garantire, per lo meno senza effetti collaterali. È una dimensione spazio-temporale che migliora la qualità della vita con un rinnovato benessere a base di prodotti naturali. All’atto pratico, Zamnesia è un’azienda europea con sede ad Amsterdam dalla lunga tradizione e dalla comprovata professionalità. I prodotti commercializzati sul sito sono più di 5000. Tra essi, circa 3000 qualità di cannabis femminizzate e autofiorenti. Inoltre, semi ed erbe, tutto per la coltivazione e, naturalmente, oli di CBD.

Tanti shop in un solo shop

L’online shop di https://www.zamnesia.net/it/ si suddivide in sei reparti, tutti completi e omnicomprensivi per tutti gli amanti del benessere naturale. Il Seedshop, reparto semi, conta 1500 varietà di cannabis provenienti da tutto il mondo e con livelli di THC che vanno dal massimo al quasi nullo. L’Headshop, invece, è una sorta di magazzino in cui si trovano tutti gli strumenti di laboratorio e utensili da coltivazione necessari ad ogni scopo. Il Vaporshop è dedicato, ovviamente, ai vaporizzatori e ai rispettivi accessori. Nel Funghishop, prodotti magici per ogni tipo di consumatore. Lo Smartshop è il reparto riservato alle novità del settore, sempre arricchito e aggiornato dalle tendenze del momento. Il sesto shop è quello espressamente dedicato al CBD e ai suoi poteri terapeutici, confezionato in tutte le sue forme: capsule, olio di CBD, alimentare, cosmetico. Il fiore all’occhiello dell’offerta Zamnesia sono gli oli, gli integratori alimentari realizzati con le migliori canape biologiche a livello europeo. I più legali e i più apprezzati.

Un team di esperti sempre a disposizione

Sono 40 i membri che il management di Zamnesia ha selezionato per un customer care di prima qualità. Ad ogni domanda, la risposta giusta.