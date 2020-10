Roccadaspide: forte vento e disagi. Prorogato allerta meteo

ROCCADASPIDE. Ancora disagi dovuti al maltempo. A creare problemi è stato soprattutto il forte vento. I problemi maggiori si segnalano a Roccadaspide, in località Serra. Nella mattinata un albero di grosso fusto presente a margine della carreggiata è stato abbattuto dalle forti raffiche finendo a terra. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno.

Il vento ha abbattuto anche dei pali della pubblica illuminazione. Il Comune di Roccadaspide sta provvedendo a fare la conta dei danni.

Su tutto il territorio della Regione Campania è in vigore un avviso di allerta meteo arancione che sarebbe dovuto terminare alle 18 ma è stato prorogato di 24 ore. Da domani, poi, il livello di criticità diventa giallo.