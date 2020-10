Rimedi naturali contro l’influenza: le tisane da provare

Le tisane sono utilissimi rimedi naturali per alleviare i primi sintomi dei principali malanni influenzali di questa stagione autunnale e invernale. Oltre ad essere molto buone da bere e alla grande varietà di gusti disponibili in commercio, con i primi freddi una tazza di tisana calda è anche un toccasana per corpo e mente.

I benefici delle tisane a base di sostanze naturali



Le tisane sono una coccola calda e i momenti migliori per sorseggiarle sono principalmente tre: al mattino insieme alla colazione, a metà pomeriggio per la merenda e alla sera prima di coricarsi per un buon sonno.

Per scegliere quella giusta potete andare in una erboristeria dove vi aiuteranno a mixare gli ingredienti naturali perfetti per alleviare il vostro problema. Ma come preparare a casa una buona tisana? Se utilizzate prodotti freschi, tipo limone e zenzero, basta lasciarli in infusione direttamente nella tazza con l’acqua calda.

Ma se più comunemente utilizzate spezie ed erbe sono meglio quelle esiccate, che vanno aggiunte nel pentolino dopo aver fatto bollire dell’acqua e lasciate in infusione per dieci minuti. Queste bevande a base di erbe sono utili anche per contrastare le principali cause di un’infezione simil-influenzale che, come spiegato da Shop Farmacia, è una condizione piuttosto frequente in questo periodo dell’anno. Buone da bere così come sono, ma da provare a dolcificare con un cucchiaino di miele per renderle ancora più saporite e per aumentare il loro potere benefico. A seconda delle sostanze naturali utilizzate per la tisana, infatti, si hanno degli effetti diversi e si possono calmare i principali sintomi del malanno.

Le tisane da provare per combattere i sintomi dell’influenza

Ci sono in natura varie piante ed erbe con proprietà molto utili per preparare delle ottime tisane da selezionare in base al disturbo riscontrato per combatterlo in modo naturale. La propoli, conosciuta per essere un vero antibatterico naturale, è perfetta per contrastare raffreddore, influenza e pure l’asma. Da provare la tisana alla rosa canina che è ideale per prevenire e alleviare i primi malanni invernali, specialmente quelli delle infezioni respiratorie. La salvia viene usata praticamente da sempre come infuso per i problemi allo stomaco, aiutando la digestione ed alleviando i dolori. Ma la tisana di salvia è magnifica anche per il malessere ai denti e da utilizzare per fare i fumenti e suffumigi molto utili contro il raffreddore. Per aiutare ad abbassare la febbre influenzale è ottima la tisana al tiglio, che stimola la naturale sudorazione, basta lasciare le foglie di tiglio in infusione cinque minuti e filtrarle prima di bere la tisana bella calda. Tra le migliori da segnalare la tisana antinfluenzale allo zenzero, che va messo per qualche minuto in infusione insieme a due chiodi di garofano e un pezzetto di cannella. Ma anche la tisana all’eucalipto è un buon rimedio per l’influenza e per le vie respiratorie (tosse, catarro e addirittura per la sinusite) grazie alle sue proprietà balsamiche.

Se volete scaldarvi e alleviare i sintomi dell’influenza potete fare ricorso a una bella tisana fumante che saprà come riscaldare anche l’animo.