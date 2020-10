Offerta imbattibile: il segreto per vendere è tutto qui

Imprenditori, commercianti e professionisti sono costantemente alla ricerca di una strategia di marketing che sia efficace e che faccia miracoli. Tutti vogliono riuscire ad incrementare le proprie vendite, ad aumentare il numero dei clienti, a guadagnare di più. È l’obiettivo di qualsiasi imprenditore ed è normale che sia così. Il vero problema è che questa ricerca finisce spesso e volentieri per diventare estenuante e non porta da nessuna parte. Il motivo di tutto ciò è piuttosto semplice: se non ci si affida a dei veri professionisti del settore non si può sperare di avere successo in un ambito che non si conosce.

È quello che viene spiegato anche nel blog Offerta Imbattibile, che offre diverse risorse interessanti per coloro che desiderano raggiungere risultati reali. Oltre ai molti articoli che raccontano casi di studio e storie di imprenditori, professionisti, ristoratori e commercianti che si sono rivolti agli autori, è possibile scoprire nel blog strategie di marketing e tecniche di vendita effettivamente molto interessanti. In particolare, su questo sito viene posto in primo piano uno degli aspetti più importanti ma al tempo stesso sottovalutati della vendita: l’offerta appunto.

Offerta imbattibile: la strategia di vendita numero 1

Offerta Imbattibile non è dunque solo il nome del blog in questione, ma anche della strategia di vendita più efficace che si possa adottare. Vale la pena tuttavia soffermarsi meglio su questo concetto, perché spesso e volentieri quando si parla di offerta molte persone sono portate a pensare ad uno sconto, ad un costo ribassato, a qualcosa di particolarmente conveniente.

In realtà, la strategia di marketing che si basa sull’offerta è ben differente e non prevede che il prezzo di partenza di un prodotto venga ridotto. Questo non sarebbe vantaggioso per il commerciante, che non può permettersi di avere un margine di profitto inferiore. Quello che implica l’offerta imbattibile è in realtà l’esatto opposto: l’obiettivo è quello di incrementare il valore percepito del prodotto, in modo da renderlo più accattivante e desiderato dal cliente.

Il segreto sta tutto qui: proporre un’offerta imbattibile, ossia un oggetto del desiderio che sia visto come irrinunciabile, di valore e che quindi debba essere acquistato.

Come strutturare un’offerta imbattibile

Adesso è chiaro che l’offerta imbattibile sia una strategia di marketing fondamentale per incrementare le proprie vendite. Come strutturarla nel modo corretto però è tutt’altra storia, perché passare dalla teoria alla pratica è decisamente più complicato di quello che potrebbe sembrare. Elaborare la giusta offerta, che attragga il cliente facendo percepire un aumentato valore del prodotto non è per nulla semplice ed è per questo motivo che parliamo di una strategia che spesso non viene messa in atto o non dà i risultati sperati.

Per strutturare l’offerta imbattibile occorre considerare numerosi aspetti, che riguardano la propria attività, la clientela di riferimento, la tipologia di business e via dicendo. È per tale ragione che non esistono regole universali da seguire e che una consulenza personalizzata si rivela spesso l’unica soluzione. Per elaborare una corretta strategia di vendita d’altronde servono professionisti che possano osservare la propria realtà con uno sguardo esterno e competente