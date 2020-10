L’almanacco del 15 ottobre 2020

E’ il 289° giorno dell’anno, 42ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 77 giorni.

Santi del giorno

Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)

San Severo di Treviri (Vescovo)

Sant’Eusebia (Vergine di Vercelli)

Santa Fortunata (Martire venerata a Patria)



Santa Teresa d’Avila è la protettrice dei carmelitani.

Etimologia

Teresa, il personale greco “Teiresias”, estremamente raro, cela un’origine ancora sconosciuta. Ebbe larghissima diffusione a partire dal XVII secolo, in onore della Santa che lo rese celebre..

Proverbio del giorno

Gallina vecchia fa buon brodo.

Aforisma del giorno

Il matrimonio gode di popolarità perchè combina un massimo di tentazione con un massimo di occasioni (G.B.Shaw)

Accadde Oggi

1822 – Istituito il Corpo Forestale

1940 – Esce al cinema “Il grande dittatore” di Chaplin

1969 – Storica marcia contro la guerra in Vietnam

1894 – Scoppia l’Affaire Dreyfus

Sei nato oggi?

Ambizione, coraggio, indipendenza ed energia fanno di te un personaggio affascinante. Nel lavoro puoi contare su collaboratori fidati che ti seguono in tutte le tue imprese, per ardite che siano. In amore sei intenso e passionale, ma non tolleri che venga messa in discussione la tua libertà.

Celebrità nate in questo giorno

1963 – Valerio Staffelli

1844 – Friedrich Nietzsche

1923 – Italo Calvino

1968 – Matteo Garrone