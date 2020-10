De Luca chiude le scuole, Azzolina: decisione sbagliata

Notevoli proposte contro la nuova ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca che tra le altre cose chiude scuole elementari e medie. In serata arriva la reazione della ministra Lucia Azzolina che nella trasmissione Zapping su Rai Radio 1 dice: “È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positvo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola”.

Dissenso anche da parte di titolari di attività, qualcuno si dice pronto a protestare.