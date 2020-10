Covid: 3 casi a Sapri. Positivo anche il sindaco di Teggiano

“Cari concittadini, in queste ore mi è stata comunicata dal dipartimento prevenzione ASL l’esistenza di quattro positivi al covid19 nel nostro comune. Due di questi (asintomatici) erano già destinatari di ordinanza di permanenza domiciliare a scopo cautelativo dallo scorso 3 ottobre. Gli altri due (sintomatici), come riferitomi dal medico di medicina generale, sono da circa dieci giorni in isolamento volontario”. Lo ha reso noto il sindaco di Sapri Antonio Gentile.

I nuovi casi non sono collegati a quelli precedenti.

Nell’area del Golfo di Policastro oggi si sono segnalati diversi casi: 1 a Vibonati e 3 a Santa Marina.

Nel Vallo di Diano, invece, è risultato positivo al covid il sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

La positività è stata riscontrata nell’ambito dello screening fatto al personale dell’ospedale di Polla.