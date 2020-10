Capaccio Paestum: progetto per implementare la videosorveglianza

CAPACCIO PAESTUM. C’è anche la città dei templi pronta ad implementare la videosorveglianza sul territorio comunale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha infatti deciso di sfruttare i fondi del Ministero dell’Interno che di concerto con il Mef, il Ministero del Lavoro e quello della Politiche Agricole, assegna risorse per potenziare i sistemi di sicurezza.

Per poter accedere a finanziamenti è necessario approvare un progetto e siglare un patto con la Prefettura. In virtù di tale accordo il Comune assumerà anche l’obbligo di manutenzione e gestione dei sistemi per 5 anni.

Il progetto di Capaccio Paestum prevede una spesa di 243500 euro. Permetterà di implementare il sistema di videosorvegliana già esistente: le nuove telecamere, qualora il progetto venga finanziato, non si sovrapporranno a quelle già esistenti.

Oggi è l’ultimo giorno per presentare le richieste di ammissione a finanziamento. Il termine è infatti quello del 15 ottobre.