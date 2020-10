Agropoli: controlli anticovid al mercato settimanale

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti in virtù dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la polizia municipale di Agropoli ha previsto per questa mattina specifici controlli presso il mercato settimanale di via Pertini.

Nelle prime ore di oggi gli agenti, coordinati dal comandante Maggiore Sergio Cauceglia, ha effettuato un servizio di vigilanza nell’area mercato, non limitato al controllo del regolare possesso dei titoli per l’esercizio dell’attività commerciale, ma anche a verificare la temperatura corporea di tutti gli operatori commerciali provenienti, per lo più, dall’agro-nocerino-sarnese e dall’hinterland napoletano, oltre a quelli locali.

Circa 80 sono stati gli operatori controllati con relativi collaboratori, senza che fossero rilevati elementi di criticità che potessero determinare l’allontanamento dall’area dedicata al mercato settimanale,