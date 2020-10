4 casi covid a Vibonati e Santa Marina

VIBONATI. C’è un nuovo caso di coronavirus a Vibonati. Lo ha reso noto il Comune. A risultare positivo è un cittadino che già da una settimana era in quarantena volontaria. I rischi di ulteriori contagi, quindi, sarebbero limitati.

Intanto è stato reso noto che sono negativi i tamponi effettuati sulla famiglia del bambino frequentante la Scuola dell’Infanzia di Vibonati, all’interno della quale era emersa una positività.

“Domani si potrà procedere all’apertura dell’asilo comunale”, fanno sapere da palazzo di città.

Sono tre i positivi a Santa Marina e sono tutti collegati al primo caso. “Tutte le persone risultano asintomatiche e sono in buone condizioni di salute ed appena appresa la notizia del primo caso di positività (domenica 11 ottobre 2020) tutti i contatti sono stati messi prontamente in quarantena . Annuncio che già da oggi verranno attivate tutte le procedure per la sanificazione degli edifici scolastici e degli uffici pubblici – dice il sindaco Giovanni Fortunato – Invito tutti alla calma e soprattutto a continuare a rispettare le regole. Nel caso di aggiornamenti verrete immediatamente avvisati. Auguro una pronta guarigione ed esprimo profonda vicinanza ai miei cari concittadini e alle loro famiglie”.