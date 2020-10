Viabilità: al via lavori sulla provinciale Torre Orsaia – Celle

TORRE ORSAIA. Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali che collegano i comuni di Roccagloriosa, Torre Orsaia e Celle di Bulgheria. Sono Ben cinque le arterie interessate dalle opere: la Sp17A, la Sp17B, la Sp58 e la Sp19 e la Sp62. I primi interventi sono iniziati ad agosto. In questi giorni, invece, sono cominciati i lavori sulla provinciale Torre Orsaia – Celle di Bulgheria.

“L’intervento prevede la sistemazione dei tratti in frana, il rifacimento del manto bituminoso e la messa in sicurezza – spiega il vicesindaco di Torre Orsaia Antonio Caiafa – Opere indispensabili per velocizzare i collegamenti con i paesi limitrofi e per la crescita del territorio”.

La rete viaria intercomunale si presentava da tempo compromessa in più punti; i tre Comuni avevano avviato un iter progettuale finalizzato ad ottenere fondi regionali per intervenire (Comune capofila Celle di Bulgheria).

Due anni fa, l’assegnazione delle risorse (mezzo miliardo per gli enti campani). Il progetto per le cinque strade provinciali ottenne 3,6milioni. Ad agosto l’inizio dei lavori.