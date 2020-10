San Mauro La Bruca, arriva il Postamat

SAN MAURO LA BRUCA. A due anni esatti dalla richiesta avanzata dal Comune, Poste Italiane sta provvedendo a installare un Postamat in paese. Hanno preso il via oggi i lavori presso l’ufficio postale di via Montessori. L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Francesco Scarabino, nell’autunno del 2018 avanzò la richiesta di installazione di uno sportello automatico ATM.

Un servizio importante, considerata anche l’assenza di istituti bancari, in aree interne e marginalizzate che spesso si vedono private anche dei servizi minimi.

Con il Postamat sarà possibile procedere a prelievo e pagamenti Bancoposta e vedersi garantiti anche altri servizi senza la necessità di accedere agli sportelli. Una buona notizia per la comunità di San Mauro La Bruca.

In questi giorni Poste Italiane sta rispondendo alla richieste anche di altri piccoli comuni del territorio.