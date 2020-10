Mascherine lavabili, una scelta ecologica e di buon senso

Le mascherine sono ormai diventate l’accessorio numero uno, quello che proprio non può mai mancare e guai ad uscire di casa senza! Questi dispositivi di protezione individuale ci aiutano a proteggere noi stessi e gli altri dal rischio di contagio da Covid e fortunatamente sempre più persone ne hanno compreso oggi l’importanza. D’altronde, ricordiamo che le mascherine sono obbligatorie ogni qualvolta si entri in un luogo pubblico e potrebbero ritornare indispensabili anche per fare una semplice passeggiata all’aria aperta.

Escludendo quelle dotate di protezioni avanzate che sono indicate per chi lavora in determinati settori a rischio come gli ospedali, esistono due tipologie di mascherine: quelle chirurgiche e quelle in tessuto. Queste ultime sono oggi le più gettonate perché offrono degli innegabili vantaggi, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda lo stile e l’ambiente in cui viviamo, che è sempre più inquinato.

Perché scegliere la mascherine lavabili: 3 vantaggi da non sottovalutare

Le mascherine lavabili in tessuto offrono una serie di vantaggi che meritano di essere sottolineati, perché non fanno bene solo al portafogli ma anche all’ambiente e allo spirito. Vediamo dunque insieme perché conviene optare per questi modelli anziché scegliere le mascherine chirurgiche usa e getta, che di vantaggi purtroppo ne possono offrire davvero troppo pochi al momento.

#1 Sono ecologiche e non inquinano

Il primo grande vantaggio delle mascherine lavabili è che si tratta di una soluzione ecologica. Essendo infatti riutilizzabili, non si devono gettare ed evitano quindi di finire in discarica come accade invece per quelle chirurgiche. Purtroppo abbiamo visto tutti mascherine usa e getta abbandonate sul marciapiede, ai margini della strada, nei parchi o lungo i fiumi negli scorsi mesi. Non solo dunque vanno ad incrementare la produzione di rifiuti non riciclabili, ma vanno anche ad inquinare direttamente l’ambiente in cui viviamo. Meglio sicuramente le mascherine in tessuto, che si possono lavare e che non si devono gettare da nessuna parte.

#2 Sono più allegre ed originali

Il motivo che ha spinto molte persone ad acquistare una mascherina in tessuto lavabile è anche legato al fatto che si tratta di una soluzione più originale. Se ne trovano infatti di tutte le fantasie possibili ed immaginabili, al contrario di quelle chirurgiche che sono tutte uguali e che trasmettono anche una certa ansia. Le mascherine in tessuto si possono abbinare al proprio outfit senza rischiare di sfigurare nell’indossarle, anzi in realtà stanno diventando un accessorio in tutto e per tutto, come la sciarpa o la cintura.

#3 Sono più economiche

Le mascherine in tessuto hanno un costo naturalmente più elevato rispetto a quelle chirurgiche, che oggi si trovano al prezzo di 0,50 euro l’una. Bisogna però considerare che non sono usa e getta, dunque durano più a lungo e si sfruttano decisamente per più tempo. A conti fatti in sostanza le mascherine in tessuto sono decisamente più economiche rispetto a quelle usa e getta, che si devono acquistare costantemente. Oltre a fare del bene all’ambiente quindi, scegliendo i modelli lavabili facciamo del bene anche al nostro portafogli perché spendiamo meno.