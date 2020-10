Covid, salgono ancora i contagi ad Agropoli

“Finora eravamo relativamente tranquilli poi è giunta una comunicazione dall’Asl, proprio pochi attimi fa, in merito ad un nuovo caso di positività al Covid-19 di un nostro concittadino. Preciso che quest’ultimo caso, che porta al numero di 8 totali nella nostra Città, non ha alcun riferimento rispetto agli altri casi di contagio. Come da prassi, si sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti”. Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola annuncia un nuovo caso in città.

Intanto sono stati eseguiti i tamponi sui contatti dei tre positivi segnalati ieri, tra cui docenti e studenti della scuola primaria di Moio.

Domani si potrebbe già conoscere l’esito degli esami.