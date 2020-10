San Mauro Cilento: la biblioteca diventa digitale

Il patrimonio librario di San Mauro Cilento diventa digitale e a disposizione di tutti. Dalla prossima settimana, infatti, sarà possibile consultare on line testi dedicati al territorio e alla sua storia in formato Pdf. Il tutto sarà possibile attraverso il blog del Museo Eleousa, raro scrigno di arte, ma soprattutto una biblioteca che raccoglie oltre 400 volumi stampati dalla fine del XV secolo ai tempi più recenti.

Il museo, gestito dall’associazione omonima, presieduta dal professore Osvaldo Marrocco, grazie anche alla disponibilità di Loreta Lembo, diventa accessibile da chiunque e ovunque.

Un modo per preservare la memoria del luogo e diffonderla. On line, infatti, sarà possibile non solo consultare i volumi ma anche apprendere notizie e informazioni sul Comune di San Mauro Cilento.