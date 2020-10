Qual è la cover migliore per il tuo smartphone?

La cover, oltre che essere una garanzia di protezione per lo smartphone, è diventata anche un accessorio di tendenza, e proprio per tale ragione sono diverse le aziende che producono cover smartphone con diversi materiali, colori ma soprattutto decori e grafiche… il tutto per poter scegliere una cover assolutamente sicura, ma anche originale e gioiosa.

In commercio esistono diverse cover smartphone che variano tra loro dalla tipologia dei materiali con il quale sono realizzati, ma anche dal colore e dalla forma.

Com’è possibile orientarsi nella scelta della migliore cover smartphone?

Sono numerosi i modelli di cellulari che ormai superano i €1000 e una delle prime preoccupazioni è acquistare una cover che possa proteggere il dispositivo da eventuali cadute accidentali, in modo tale da evitare di dover effettuare continue riparazioni piuttosto costose.

Una delle due caratteristiche da dover valutare per l’acquisto di una cover smartphone è decisamente la sicurezza, prestando attenzione ai materiali che lo compongono oltre a considerare l’aspetto estetico della cover, dato che in commercio sono presenti diversi modelli di tendenza, che consentono di scegliere tra un ventaglio di possibilità.

Ma quali sono le migliori cover per lo smartphone?

Uno dei primi errori che si commette facilmente è cercare di proteggere il proprio smartphone con delle cover personalizzate che possono essere di grande impatto dal punto di vista estetico, ma per niente funzionali.

La scelta ideale sarebbe trovare il giusto compromesso con una cover per smartphone che sia esteticamente gradevole, ma che allo stesso tempo assolvi alla sua funzione principale, quella cioè di proteggere il nostro prezioso cellulare.

Tutti i modelli di cover smartphone: pro e contro

Flip cover o modello a portafogli

Ideali per chi ha necessità di proteggere lo smartphone dalle cadute, graffi o dalla polvere, le flip cover sono fatte di materiale in pelle o cuoio.

Grazie a questa tipologia di modello (puoi vedere un esempio di flip cover su Digitalbayshop.it) lo smartphone viene completamente avvolto, sia la parte posteriore che superiore, che lo schermo, mentre la chiusura a calamita impediscono allo smartphone di scivolare.

I modelli a portafoglio sono consigliati a chi tiene il cellulare in borsa insieme ad altri oggetti che potrebbero danneggiarlo, ma risultano sicuramente meno comodi da tenere in tasca in quanto particolarmente ingombranti.

Per una cover smartphone elegante a portafoglio sarà indispensabile prestare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione della cover.

Le clip cover ripiegandosi a libretto danno la possibilità di sostenere lo smartphone in una posizione ottimale per la visione di film o video.

Cover Smartphone a sacchetto

Ulteriore soluzione ideale per chi tiene il cellulare in borsa dato che protegge da graffi e da polvere è la cover smartphone a sacchetto.

Essa riesce a garantire l’intera protezione del dispositivo, in quanto generalmente l’interno della cover a sacchetto è realizzato con materiale morbido.

Sicuramente non è tra le più comode soluzioni di cover smartphone dato che bisogna estrarre ogni volta il dispositivo dalla cover per poter visualizzare lo schermo e interagire, ed inoltre non è particolarmente consigliata a chi espone il device a continui rischi di caduta.

Cover in silicone

Uno dei modelli più utilizzato e più in voga sono le cover smartphone in silicone.

In commercio sono presenti diversi modelli che variano sia dal punto di vista estetico che strutturale ma soprattutto funzionale. Modelli che è possibile personalizzare facilmente, e che risultano tra le soluzioni più economiche ecco perché maggiormente diffuse.

Le caratteristiche che rendono particolarmente interessante le cover in silicone è la capacità di proteggere il dispositivo proprio perchè in grado di attutire colpi e urti.

Inoltre grazie alla presenza del silicone lo smartphone diventa meno scivoloso al tatto, divenendo più difficile la caduta accidentale dalle mani.

Nonostante le cover in silicone siano particolarmente economiche, è pur vero che in commercio esistono diversi modelli di qualità dei materiali differenti tra loro, è consigliabile quindi investire una maggiore cifra economica in modo tale da cercare di proteggere nel migliore dei modi il proprio smartphone.

Realizzate sempre in silicone sono anche le slim cover, sottilissime e ideali per proteggere il dispositivo dai graffi. Particolarmente apprezzate perché poco ingombranti e minimaliste, ma di certo sono delle soluzioni che non proteggono del tutto il proprio smartphone.

Bumper

Questa particolare tipologia di cover risulta molto pratica ed esteticamente poco incisiva, si tratta di una cornice che protegge lo smartphone da urti e cadute, grazie al bumper il dispositivo riesce a rimbalzare in caso di caduta accidentale.

Caratteristica negativa del Bumper è la protezione del retro e dello schermo dello smartphone in quanto essendo lasciato libero lo espone a possibili danni.

Sicuramente un dispositivo particolarmente comodo per chi tiene il proprio smartphone in tasca, ma risulta sconsigliato per chi lo tiene in borsa.

Per poter scegliere la migliore cover per il proprio smartphone è fondamentale non puntare al risparmio, ma cercare di investire sulla protezione sia dello schermo che dell’intero dispositivo.