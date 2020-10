Tommaso Pellegrino entra ufficialmente in consiglio regionale

Nella giornata di oggi a Napoli c’è stata la proclamazione dei nuovi eletti in consiglio regionale. Un appuntamento importante, atteso anche per risolvere il rebus relativo all’elezione di Tommaso Pellegrino. Nelle scorse settimane erano emersi dubbi relativamente all’attribuzione dei resti che hanno consentito l’assegnazione del seggio alla lista di Italia Viva.

Oggi la proclamazione che di fatto conferma l’elezione per il presidente del Parco. Per l’ex sindaco di Sassano inizia così il nuovo mandato elettorale.

“Da oggi sono ufficialmente Consigliere Regionale della regione Campania – le parole di Pellegrino – Ho pensato alle tante persone che in questi giorni mi sono state vicine, agli amici che hanno seguito i lavori delle Commissioni elettorali, a chi attraverso il proprio voto mi ha dimostrato affetto, stima e fiducia; agli affetti più cari. Ho pensato anche a chi animato da una buona dose di cattiveria e invidia sperava in un esito diverso. Mi dispiace tantissimo non poter condividere un momento di festa con la mia Comunità e con chi in questi mesi mi è stato vicino, ma l’aumento dei contagi da Covid ci impone attenzione e responsabilità. Da domani con entusiasmo e soprattutto con la consapevolezza di dover ripagare la fiducia che mi è stata data, il mio impegno continua in Regione”.

In assise a palazzo Santa Lucia anche l’altro valdianese Corrado Matera.