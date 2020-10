Agropoli, ennesimo progetto per la videosorveglianza

AGROPOLI. Comune pronto a sfruttare risorse per un nuovo sistema di videosorveglianza. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, vuole sfruttare i fondi assegnati con Decreto del Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, di concerto con il Ministero delle Finanze, quello del Lavoro e quello delle Politiche Agricole, ha destinato finanziamenti ai comuni per garantire più sicurezza.

Per poter realizzare il progetto il Comune di Agropoli dovrà sottoscrivere un patto con la Prefettura con l’impegno di assumere oneri di manutenzione e gestione dei sistemi per cinque anni dall’eventuale assegnazione dei fondi. Il costo totale previsto dal progetto redatto dall’Ufficio di Polizia Municipale, è di quasi 195mila euro. Ora l’iter per ottenere i fondi prosegue.

Il Comune di Agropoli già in passato ha ottenuto finanziamenti per installare telecamere di videosorveglianza. In alcune vie, soprattutto del centro, sono presenti apparecchiature differenti, installate a pochi centimetri l’una dall’altro a seguito di diversi progetti approvati e finanziati. Gran parte di queste, però, non sono mai entrate in funzione. Insomma oggi Agropoli dispone in varie zone di numerose telecamere, inutili però ai fini pratici tant’è che ad ogni atto criminoso gli inquirenti sono costretti ad affidarsi agli impianti privati.