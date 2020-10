Torre Orsaia: arriva il Postmat

TORRE ORSAIA. “Dopo oltre quattro anni di confronti e serrate discussioni con i responsabili locali, regionali e nazionali, la prossima settimana Poste italiane installerà e metterà in funzione uno sportello ATM”.

Ad annunciarlo è il Primo Cittadino Pietro Vicino tramite la sua pagina Facebook.

Un servizio che l’Amministrazione comunale aveva chiesto con forza per aiutare i tanti cittadini costretti sinora a recarsi nei paesi limitrofi.

Il postamat verrà posizionato in via Pulsaria dove insiste l’ufficio postale.

Lo Sportello ATM sarà disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e permetterà di eseguire operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.