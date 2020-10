Il CAI nelle scuole del Parco Nazionale del Cilento

L’Associazione è da sempre impegnata a favorire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente montano attraverso progettualità didattiche modulate coi docenti, tali da offrire agli studenti esperienze outdoor di attività sul campo, con escursioni e trekking, stage didattici, esperienze di alternanza scuola-lavoro, in grado di affrontare aspetti conoscitivi, scientifici, geografici, storico-antropologici. Attraverso i suoi soci, il CAI Cilentano è disponibile a realizzare per le scuole di ogni ordine e grado interventi in aula e attività in ambiente, con esperienze di educazione ambientale e sostenibilità, scoperta e conoscenza del territorio e del suo patrimonio naturalistico.

Il progetto CAI-Scuola si è sviluppato attraverso vari documenti d’intesa col MIUR e un decreto ministeriale di riconoscimento del Club Alpino Italiano quale Ente accreditato per la formazione del personale della Scuola, recuperando l’orientamento manifestato fin dalle origini verso i giovani e il mondo della formazione.

Per l’a.s. 2020/2021, il CAI propone due iniziative specifiche: La “Settimana nazionale del Sentiero Italia CAI per la Scuola italiana”. Il Club Alpino Italiano intende promuovere nel mondo della Scuola, con l’aiuto degli insegnanti, la conoscenza del Sentiero Italia CAI (che attraversa il nostro Parco per circa 60 km) un sentiero che attraversa l’intera penisola, unendo tutte le regioni d’Italia in un unico percorso che raggiunge ambienti naturali, ecosistemi di pregevole integrità, morfologie di sorprendente bellezza, panorami suggestivi, tracce storiche dell’uomo pastore, mercante, allevatore, boscaiolo, eremita, cacciatore, pellegrino. Un patrimonio di paesaggio culturale e ambientale da trasmettere alle nuove generazioni, che deve diventare per il mondo della Scuola elemento di riconoscimento e di esperienza.

Tutte le classi partecipanti saranno accomunate nell’esperienza del camminare, autentica forma di educazione civica che permette di sviluppare socialità, solidarietà nei confronti dei compagni, accettazione di regole condivise, responsabilizzazione verso se stessi e gli altri. Dal Monte ai monti Proposta di visita guidata per docenti ed alunni che organizzano un viaggio d’istruzione nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per l’a.s. 2020/2021, compatibilmente con le norme di sicurezza vigenti e con le disposizioni del MIUR in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione.

Il CAI propone un percorso di avvicinamento al mondo della montagna che parte da una giornata in aula, dalla conoscenza e dalla documentazione organizzata nel del Museo Naturalistico e nel Museo della Geo-Biodiversità presso la sede del Centro studi del Parco in località Montisani a Vallo della Lucania, per arrivare ,poi, alla visita delle maestose vallate, delle grotte, dei fiumi delle cime del nostro territorio nei luoghi maggiormente rappresentativi del Parco e delle due Aree Marine protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa Infreschi. Per informazioni caimontanoantilia@outlook.it