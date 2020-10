Castellabate, revocate tutte le deleghe agli assessori

“Al fine di garantire un’azione amministrativa più efficace per gli ultimi mesi dell’attuale consiliatura, questa mattina ho provveduto alla revoca di tutte le deleghe assessoriali, procedendo, in contemporanea alla nomina dei nuovi assessori del Comune di Castellabate.

Si tratta di una decisione assunta per migliorare, ulteriormente, la qualità del lavoro amministrativo nell’interesse della comunità”. Lo ha reso noto il Sindaco Facebte funzioni Luisa Maiuri.

“Il principio al quale mi sono ispirata, e che guida ogni amministrazione comunale, è quello della coerenza e dell’unione di una squadra cosa che purtroppo ultimamente era venuta a mancare – prosegue – La mia decisione è scaturita da alcuni comportamenti di un componente della Giunta che non faceva più gioco di squadra e che ha rassegnato le sue deleghe solo dopo il mio provvedimento di revoca”.

“Bisogna che tutti lavorino nella proprio sfera di autonomia, ben sapendo però che gli obiettivi vanno sempre discussi e condivisi con il resto della squadra di Governo”, conclude Luisa Maiuri