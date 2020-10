Casaletto: ecco il Poliambulatorio, più servizi per la comunità

Dallo scorso weekend la comunità di Casaletto Spartano può contare su un importantissimo servizio in grado di offrire assistenza sanitaria. E’ stato infatti inaugurato il nuovo poliambulatorio con servizi di cardiologia, vulnologia e pediatria. “Un risultato storico”, dicono dall’amministrazione comunale. Da tempo, infatti, insieme a CittadinanzAttiva, l’Ente lavorava per avere a disposizione tali servizi ambulatoriali, fondamentali per una popolazione soprattutto anziana e lontana dai centri dove sono presenti strutture sanitarie.

Per ciascuna delle specializzazioni presenti sono previste visite un giorno a settimana. Alla cerimonia, tenutasi sabato, erano presenti tra gli altri il sindaco Concetta Amato con altri rappresentanti dell’amministrazione, il responsabile della medicina generale per il distretto 71 Sapri – Camerota Franco Fragomeno e il segretario regionale di CittadinanzAttiva Lorenzo Latella.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Concetto Amato: “Ci viene restituito un importante servizio – dice il sindaco Concetta Amatao – ne avevamo bisogno vista la distanza dai centri più grandi e siamo al lavoro per migliorare ancora di più”.