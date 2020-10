Capaccio Paestum, studente positivo, sanificazione per la scuola

CAPACCIO PAESTUM. Giovane positivo, scuola verso la chiusura per permetterne la sanificazione. A risultare contagiato dal covid uno studente di 12 anni, frequentante la scuola media “Vannulo” al Rettifilo. Il giovane è totalmente asintomatico e si trova in isolamento in casa insieme ai genitori.

Diversi suoi coetanei con cui ha avuto contatti sono in isolamento fiduciario, in attesa dell’esito del tampone. Qualora emergano altri positivi si continuerà con la ricostruzione della catena dei contatti.

Il contagio sarebbe avvenuto a Battipaglia. Il ragazzo, infatti, qui frequenta una scuola calcio dove nei giorni scorsi si è segnalato un positivo. Essendo nella sua catena dei contatti l’adolescente capaccese è stato sottoposto a tampone risultando positivo. Non ha mai mostrato sintomi.