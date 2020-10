Sala Consilina: più sicurezza. Polizia potrà consultare banca dati dell’Ente

SALA CONSILINA. Il Comune valdianese punta a garantire maggior sicurezza e a facilitare le attività di indagine delle forze dell’ordine. L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Francesco Cavallone, infatti, ha risposto positivamente alla richiesta della Polizia di Stato -Questura di Salerno finalizzata a consentire la consultazione degli archivi anagrafici on-line esclusivamente per esigenze di servizio. Per questo, nello svolgimento dei compiti istituzionali, di verifica e di controllo, verrà data la possibilità ai militari di consultare direttamente i dati anagrafici, per via telematica.

Lo scopo è di agevolare, di non poco, la Polizia di Stato soprattutto in relazione alla drastica riduzione dei tempi di acquisizione delle informazioni.

Per la realizzazione di questo collegamento online, in modalità web, attraverso il software attualmente in uso “URBI Smart” sarà incaricata la società PADigitale s.p.a., al fine di controllare e assicurare i dovuti requisiti di sicurezza del sistema. L’autorizzazione sarà concessa esclusivamente ai militari dipendenti indicati dall’amministrazione richiedente, ai quali saranno fornite apposite credenziali di accesso (Username e Password).

Sarà, inoltre, garantita la piena sicurezza per le banche dati dell’Ente e senza oneri finanziari a carico del Comune di Sala Consilina.