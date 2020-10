Ambiente, i comuni scelgono i droni per la salvaguardia della costa

876 ore di volo di droni, con 7634 km percorsi tra il litorale ed i che fiumi che sfociano nel mare di Capaccio-Paestum. Questi sono gli impressionanti numeri dei controlli effettuati sul litorale capaccese dal drone di “Alta Prospettiva” nei 69 giorni di lavoro . I risultati sono stati più che soddisfacenti, non solo per la qualità delle acque del litorale capaccese, ulteriormente migliorate ma anche per la presenza, del tutto azzerata, dei vucumprà.

Caludio Ruocco e Giusy Cella hanno sempre creduto nel lavoro dei droni, soprattutto nelle attività del controllo dei territori, ora sono le varie amministrazioni che chiedono di effettuare i medesimi controlli per avere gli stessi risultati.

Una vita spesa, dietro a queste bellissime machine volanti, i droni per “Alta prospettiva” non conoscono segreti, ed è notizia di questi giorni che l’azienda di Claudio e Giusy saranno i primi rivenditori italiani certificati della nota Azienda Americana “AUTEL ROBOTICS” produttrice del notissimo e favoloso AUTEL Evo, “Alta Prospettiva” ha lavorato duramente per riuscire ad ottenere il Marchio di Rivenditori Ufficiali con Centro Assistenza Certificato, in questi mesi l’azienda Americana ha attenzionato e studiato l’azienda per capire se era in grado di rappresentare tale prodotto e poterlo inserire nel mercato Italiano , dal risultato ottenuto sembra che il test lo hanno ampiamente superato.