Sapri, nuovi parcheggi nell’area del mercato coperto

SAPRI. Implementare i servizi a disposizione del mercato coperto, nel centro cittadino.

E’ questa l’intenzione dell’amministrazione comunale di Sapri che ha dato il via all’iter per realizzare nuovi parcheggi in zona.

“L’area circostante il mercato coperto comunale è da sempre stata destinata, tra l’altro, anche a parcheggi e sosta – fanno sapere da palazzo di città – l’Amministrazione Comunale intende procedere, da subito, all’individuazione di scelte progettuali alternative che consentano un incremento degli spazi da destinare a parcheggi e/o altra riorganizzazione, dal punto di vista urbanistico, dello spazio in questione”.

Di qui la decisione di dare mandato all’ufficio tecnico di individuare soluzioni progettuali alternative e migliorative rispetto allo stato attuale, conformemente con il Puc in corso di approvazione che prevede in zona proprio aree per parcheggi ed aree per attrezzature di interesse comune.