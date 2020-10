Roccadaspide, tetto ex scuola sradicato dal vento: ditta pronta a ripristinarlo

L’ondata di maltempo degli ultimi giorni di settembre ha causato non pochi disagi nel Cilento. Ha fatto scalpore un evento accaduto a Roccadaspide. Qui il tetto della ex scuola di Carretiello è volato via, sradicato dalle forti folate di vento che hanno trascinato la copertura in strada. Fortunatamente non è stato registrato alcun ferito. Le foto dell’accaduto hanno suscitato non poca indignazione tra i cittadini del comune. Polemiche anche della minoranza.

Da palazzo di città, però, mettono fine alla vicenda. La ditta che ha eseguito i lavori, infatti, assuntasi la responsabilità per l’accaduto, è pronta ad eseguire i lavori di ripristino della copertura.

Lo ha reso noto il vicesindaco Girolamo Auricchio. Il tutto verrà ratificato dalla prossima giunta.