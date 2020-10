Le migliori borse firmate da donna

Le donne amano le borse ma quali sono le migliori borse firmate in commercio? Ecco un’utile guida alle borse firmate.

Sono tante le cose da sapere quando si è alla ricerca dell’accessorio perfetto. Quando si parla di borse firmate, tuttavia, la sfida si fa più interessante.

Una borsa griffata, infatti, può costituire una spesa importante e per questo richiedere grande capacità di selezione. Come riconoscere la borsa che fa al caso nostro? Di seguito, una serie di linee guida a cui attenersi quando si desidera acquistare una borsa firmata da donna.

H2.Che tipologia di borsa?

L’acquisto di una borsa griffata può essere una soluzione regalo perfetta per un’amica che compie gli anni o anche un modo per premiare se stesse al raggiungimento di un obiettivo importante. In realtà non servono grandi scuse a giustificare il bisogno di cedere alle tentazioni dello shopping. Quello che invece può essere utile è seguire dei criteri, così da acquistare con giudizio ed evitare di portare a casa un articolo di cui siamo poco convinte.

La prima cosa su cui interrogarsi durante la ricerca della borsa perfetta, ad esempio, è la tipologia. Pochette, shopper, borse a zainetto o a postina: ciascuna di queste tipologie può rispondere ad una diversa esigenza di stile e inquadrare la propria aiuta la scelta d’acquisto finale.

H2.Quale budget hai?

Anche il budget conta molto. Come è risaputo, infatti, le borse firmate costano parecchio. Fissare un tetto massimo entro il quale far rientrare la spesa rende più semplice il processo di selezione ed argina il rischio di cadere nella trappola di una spesa troppo onerosa.

H2.Di quale materiale vuoi la borsa?

Un altro criterio di valutazione utile, infine, risiede nella tipologia di materiale. Di che materiale preferiste avere la vostra borsa? Se quella che cercate è una borsa invernale, ad esempio, vi sarà possibile scegliere tra velluto, pelle o stoffa in lana. Diversa, invece, sarà la selezione se si prediligono materiali tipicamente primaverili, come ad esempio il denim.

H2.Trussardi Jeans Ischia

Chi è in cerca di uno spunto interessante può trovare sicuramente nella Trussardi Jeans Ischia un’ottima possibilità d’acquisto. Le borse Trussardi Jeans si distinguono infatti per un design elegante e insieme creativo, che fa del concetto di raffinatezza qualcosa in più. La shopping bag unisce in sé funzionalità e stile: si parla di una borsa a tracolla con manici, dalla forma lineare e quadrata: perfetta per essere indossata di giorno, in ufficio o anche nel tempo libero.

H2.Desigual Corel Seattle

Un’altra borsa da poter indossare nel tempo libero, per un’uscita con le amiche o un aperitivo informale in città, è la Desigual Corel Seattle. Parliamo di una borsa che si distingue prima di tutto per la leggerezza del materiale, versatile e leggero, e anche per la sua incredibile comodità. La Desigual Corel Seattle è infatti una shopper comoda, che fa affidamento sulla sua praticità. La borsa è anche reversibile – tanto da poter essere considerata come una soluzione 2 in 1 – originale e coloratissima.

H2.Michael Kors – Jet Set

Una borsa ideale per chi viaggia o si muove spesso è la Michael Kors – Jet Set, un accessorio ricco di stile, eleganza e femminilità. Al design raffinato e minimalista della borsa si abbina però un ideale di pragmatismo, che la rende confortevole, pratica e capiente (nonostante le dimensioni ridotte).

H2.Alviero Martini, 1° Classe

Quella dell’Alviero Martini è una proposta chic e femminile. Le borse del brand si mostrano sempre formali nello stile e incredibilmente comode. Perfette per gli outfit giornalieri e i look più eleganti.

H2.Guess Shopper Kamryn

Infine, un altro spunto interessante risiede nella Guess Shopper Kamryn, con scomparto foderato e zip. Una borsa raffinata ma anche molto pratica e versatile nello stile.