L’almanacco del 10 ottobre 2020

E’ il 284° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 82 giorni.

Santi del giorno

San Daniele e compagni (Martiri a Ceuta)

San Giovanni Leonardi (Sacerdote)

Etimologia

Daniele, il nome deriva dall’ebraico Daniy’el, composto da dan “ha giudicato”, oppure da dayan “giudice”, e la forma abbreviata ‘el di ‘elohim “Dio”; il significato è quindi “Dio ha (così) giudicato” o “il mio giudice è Dio”. Daniele fu un profeta biblico a Babilonia e viene ricordato per essere stato gettato nella fossa dei leoni dal re persiano Dario, ma da cui miracolosamente ne uscì illeso. Il nome in Italia è piuttosto popolare tra i nuovi nati malgrado abbia subito negli ultimi anni una costante decrescita. Non appare nelle ultime classifiche dei nomi più utilizzati negli altri paesi del mondo.

Proverbio del giorno

Anche le mucche nere dànno il latte bianco

Aforisma del giorno

Sapevamo che la sola durevole felicità che ci è concessa è la morte. Ma se ne è fatto un tale parlare, che ora la detestiamo. (Ennio Flaiano)

Accadde Oggi

1906 – Primo Nobel a un italiano

Sei nato oggi?

I nati il 10 ottobre tendono ad essere prudenti nelle questioni finanziarie e nei rapporti d’affari in generale. Normalmente molto esperti a trattare il denaro e gli investimenti, considerano il denaro non solo una ricompensa per il loro lavoro, ma anche una spia per valutare se stanno navigando in buone acque. I nati in questo giorno sono molto acuti e analitici e , anno dopo anno, si dimostrano di garantire un’amministrazione regolare dei propri affari, della famiglia e degli organismi in cui operano. Il loro giudizio su questioni amministrative è quasi sempre attendibile e, dal momento che l’amministrazione è quasi un dio per loro, di solito sono molto affidabili in questo senso.

Celebrità nate in questo giorno

1813 – Giuseppe Verdi

1964 – Antonio Albanese

1930 – Harold Pinter

Scomparsi oggi

1985 – Orson Welles

1985 – Yul Brynner

1963 – Édith Piaf