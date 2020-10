Juniores Nazionale: alla Gelbison il derby con la Polisportiva

Prima giornata nel torneo Nazionale Juniores riservato ai club di quarta serie. Nel pomeriggio di oggi la Gelbison ha superato, per 8-3, la Polisportiva Santa Maria. Questo il resoconto della sfida diffusa da parte del sodalizio giallorosso della gara odierna, tra i due team inseriti nel gruppo L.

Il primo tempo del derby

Esordio stagionale al “Carrano” per la Juniores Nazionale contro la Gelbison. I giallorossi di mister Nicoletti si arrendono ai cugini vallesi per 3 a 8. Gara fortemente condizionata dall’espulsione dopo novanta secondi di Cavallo per un fallo al limite dell’area di rigore, anche se non proprio da ultimo uomo. Gli ospiti, quindi, la sbloccano al 5′ con Di Fiore, che poco dopo trova anche la rete del raddoppio con un pregevole tiro dalla distanza. I giallorossi provano a rientrare in gara ma è ancora la Gelbison ad affondare e colpire con Coulibaly, mattatore di giornata con quattro. L’attaccante della Gelbison firma, infatti, la terza e la quarta rete. La Polisportiva riesce finalmente a bucare la difesa ospite con Andrea Altieri, doppietta per lui. Allo scadere è ancora Coulibaly a colpire per i rossoblù e a mandare le squadre al riposo sull’1 a 5.

La ripresa della sfida valida per le Juniores Nazionali

All’inizio del secondo tempo, sempre Coulibaly trova la via del gol, firmando il sesto gol della Gelbison, mentre la Polisportiva al quarto d’ora va in rete dagli undici metri con Della Torre (2-6). Ma la giostra del gol non è ancora finita. La Gelbison segna la settimana rete dal dichetto con Mangia e l’ottava con Di Blasi, mentre l’ultimo gol di giornata per il definitivo 3 a 8 lo trova ancora Andrea Altieri per la Polisportiva. Un esordio sicuramente inaspettato per i giallorossi che però hanno dalla loro parte l’attenuante di aver giocato praticamente per 90 minuti con un uomo in meno.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria: Mastrangelo, Cera (37′ pt Pecora), Carinci (33′ pt Maros), Della Torre (28′ st Cavallo A.), Cavallo S., Paragano, Coulibaly K., Iodice (23′ st Montano), Di Mauro, Altieri A., Altieri M. A disp.: Amendola A., Eddaoudi, Di Martino, Voccia, Rekik. All. Nicoletti.

Gelbison: Fortunato C. (25′ st Venturiello), Ranauro (17′ pt Mainente), Messina, Grieco, Iasevoli, Battagliese, Viterale (20′ st Di Blasi), Fortunato G., Mangia (44′ st Cosenza), Di Fiore (33′ st Brasiello), Coulibaly C. A disp:: Di Sevo, Milo, Acosta. All. Ametrano

Arbitro: Tedesco di Battipaglia (Lizza-Finizola) Reti: 5′ pt e 11′ pt Di Fiore; 25′ pt, 29′ pt, 45′ pt, 2′ st Couliubaly; 36′ pt e 33′ stAltieri A., 12′ st Della Torre su rig; 18′ st Mangia su rgi; 32′ st Di Blasi. Note: campo sintetico, gara a porte chiuse. Espulso Cavallo S. per fallo da ultimo uomo al 2′ pt. Ammoniti Messina, Iodice, Altieri A., Grieco, Iasevoli, Mangia.