I regali speciali per sorprendere gli amici

Sono tante le occasioni che capitano durante l’anno in cui possiamo fare un regalo a una persona cara. Ci sono i compleanni, Natale e tante altre ricorrenze o giornate speciali che possiamo celebrare con un pensiero.

Riuscire a trovare sempre qualcosa di bello e che ci convince a pieno però non è facile. Anzi, molto spesso capita di non avere le idee chiare, con più di un dubbio su ciò che abbiamo scelto.

Il problema non è solo nel trovare qualcosa di adatto da regalare. Quello è relativamente semplice. Il difficile è uscire dall’ordinario è iniziare a lasciare da parte quelle proposte ricorrenti che ormai stanno iniziando a stancare.

Soprattutto ora, con Internet e il commercio online, la scusa di non aver trovato nulla di particolare non regge più. Il web è una fonte inesauribile di idee regalo speciali per ogni persona e occasione.

Non ci sono solo le grandi piattaforme che vendono un po’ di tutto. Ci sono anche siti specializzati proprio in idee regalo, dove tutto ruota proprio attorno a questo tema.

Un esempio può essere il sito DottorGadget, realtà tutta italiana che si occupa di fornire ogni genere di regalo con un’esperienza di quasi 10 anni in questo settore.

Proprio cercando su questo sito alcuni spunti per fare dei regali speciali, abbiamo provato a vedere quali possono essere delle proposte in grado di lasciare a bocca aperta il festeggiato.

Ecco 5 idee per dei regali speciali molto particolari

Cuscino patatine Fritte

Un cuscino davvero divertente e curioso. Anche perché è un set di cuscini che ne formano uno solo. L’aspetto è quello di una confezione da fast food di patatine fritte diviso in 4 elementi: la confezione e 3 patatine che si possono estrarre e usare come meglio preferite.

Gnomi da vaso

Se vi piacciono gli gnomi da giardino e non avete un giardino, o lo avete ma volete anche qualcosa di tematico per gli interni, ci sono gli Gnomi da vaso. Un set di 4 gnomi da mettere nella terra dei vasi di casa. E per rendere la proposta ancora più interessante c’è anche il set di Gnomi irriverenti, con 4 gnomi in pose poco raccomandabili.

Calze Birra

Un paio di calze molto curioso che ha i colori di una birra, con tanto di schiuma verso l’elastico sopra la caviglia. La parte migliore però è la confezione, una vera lattina in metallo che le presenta al meglio e le rende un regalo a dir poco sorprendente.

Poster 100 cose da grattare

Una linea di poster con 100 caselle da grattare per rivelare le illustrazioni a colori nascoste. Ci sono tantissime tematiche: film, serie TV, videogames, viaggi, cibo, bevande e molto altro. Le cose che avete già provato o fatto potete grattarle, per le altre dovete prima recuperare le lacune.

Unicorno da riscaldare nel microonde

L’inverno incombe e per combattere il freddo con stile e fantasia c’è l’Unicorno da riscaldare nel microonde. È una alternativa ai sacchetti da riscaldare nel forno, bastano pochi minuti per avere un unicorno soffice e caldo da abbracciare, per riscaldarsi in dolce compagnia.

