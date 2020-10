Un’ampia selezione di lampade moderne per la tua dimora

Per arredare con gusto un’abitazione non c’è nulla di meglio di una lampada moderna. Un articolo di questo tipo è originale, di grande impatto visivo e dotato di straordinario potenziale artistico.

Tali accessori, in aggiunta, sono utili, funzionali e versatili: per le loro linee essenziali si adattano a tutte le stanze, non solo il soggiorno ma anche la cucina, la camera da letto, l’ingresso e lo studio. Puoi personalizzare la tua casa con un elemento del genere anche se vivi in un miniappartamento, come i monolocali e i bilocali.

Come scegliere il prodotto più adeguato? Abbiamo rivolto qualche domanda al team di SmartArredo, lo shop online che fornisce una vasta gamma di lampade moderne. L’e-commerce è specializzato sia nei complementi salvaspazio e trasformabili, come i tavoli e le consolle, sia negli oggetti ornamentali di stampo contemporaneo.

Dai un’occhiata alle idee che ti proponiamo, sulla scia dei consigli degli esperti di SmartArredo, e valorizza la tua dimora con una soluzione unica e inconfondibile!

Le lampade moderne in plexiglass

Il plexiglass: un materiale all’avanguardia, tanto leggero quanto resistente, molto apprezzato nel settore dell’interior design per la sua trasparenza.

Le lampade realizzate in plexiglass possiedono la stessa brillantezza di quelle in vetro, ma sono decisamente più solide e longeve. Una simile opzione è ottima per arricchire una zona living minimale e ricercata, per sottolinearne il mood e il pregio estetico.

In questa categoria ti presentiamo Nuclea Cromo: un vero e proprio capolavoro, fabbricato in plexiglass con finitura cromata. L’ideale se ti piacciono gli arredi scintillanti, esclusivi e in grado di attirare l’attenzione degli ospiti!



Nuclea Cromo

Il cristallo per un tocco di classe

Se, invece, preferisci una lampada più elegante, innovativa ma sofisticata, ecco la splendida Giava di SmartArredo: una struttura in cristallo sottile, che ti stupirà con i suoi spettacolari riflessi e con i giochi di luce studiati ad arte.

Nel complesso, il cristallo è eccellente per gli amanti della raffinatezza e delle forme pure e pulite. Può essere plasmato in diversi modi, senza che venga mai meno la bellezza dell’insieme. Ti suggeriamo queste lampade se vuoi accentuare la sontuosità del tuo salotto, preservandone al tempo stesso la semplicità.

Una modernissima lampada in plastica

Una valida alternativa ai modelli in plexiglass e in cristallo sono le lampade di plastica. Maneggevoli, confortevoli e personalizzabili con numerose textures: così sono questi articoli per area living e kitchen, costruiti per resistere perfettamente all’usura, alle macchie e allo sporco in generale.

In questo gruppo ricordiamo Karola, le cui linee delicate e sinuose definiscono un tutt’uno fluido e armonioso. Un complemento di questo tipo è altamente raccomandato per le stanze in cui predominano le tonalità scure; evitalo, invece, negli ambienti total white, dove il suo candore sarebbe messo in secondo piano.



Karola

I lampadari di design

Nell’ambito dei lampadari moderni di design hai un’estesa possibilità di scelta. Vi sono, infatti, elementi variopinti e a tinta unita, piccoli o più grandi, tondi oppure caratterizzati dalla classica forma a paralume.

Per quanto riguarda questi ultimi, ti mostriamo la meravigliosa lampada Babette: un accessorio in policarbonato trasparente, impreziosito da un pattern floreale in oro e argento. L’oggetto ideale se hai un soggiorno curato nei minimi dettagli e desideri evidenziarne ancora di più l’eleganza.

Davvero stupendo è anche Reload, il lampadario sospeso rotondo in materiale plastico termofuso. Una soluzione non solo scenografica, ma anche green ed ecosostenibile! Un simile prodotto spicca come un autentico gioiello ed è disponibile sia nella versione bianca sia in quella multicolor.



Reload

Il potere decorativo del LED

La tecnologia LED comporta una serie di vantaggi. È garanzia di risparmio, di elevate prestazioni, di longevità e di versatilità. Ancora meglio se è applicata a una fantastica lampada moderna, che illuminerà in maniera artistica la tua camera da letto, lo studio, l’ufficio oppure il salotto.

Molto popolari sono i modelli ad anello, di ultima generazione e contraddistinti da linee minimal e geometriche. Prendendo sempre SmartArredo come punto di riferimento, degna di nota è Rockin: tale lampada è composta da tre anelli in alluminio, con l’interno in silicone bianco opaco. Te la consigliamo se prediligi gli arredi in stile contemporaneo, in grado di risaltare limitando del tutto il rischio di ingombro.



Rockin

L’effetto pizzo nelle lampade moderne

L’effetto pizzo è un’eccezionale fonte di raffinatezza: è tipico dei contesti vintage e retrò, ma può essere utilizzato con successo anche nelle stanze moderne.

Le lampade a sospensione che ti proponiamo non sono fatte di pizzo, ma sono adornate da una texture a tema. La tua camera da letto acquisterà un incredibile valore aggiunto grazie a Pixi Pizzo, il cui paralume a cono è realizzato in policarbonato e abbellito con motivi naturalistici che sembrano ricamati proprio con il pizzo.

Si adoperano, poi, il metacrilato per il sostegno e il metallo cromato per i particolari. Sarai tu a decidere se preferisci la variante rossa, quella nera o quella bianca!

Entra su SmartArredoDesign.com per scoprire altri modelli.