Sassano: ecco la nuova giunta

Consiglio comunale di insediamento per i nuovi eletti a Sassano. Il sindaco Domenico Rubino, a margine del suo discorso programmatico, ha annunciato le deleghe assegnate ai suoi consiglieri di maggioranza. Vice sindaco Gianfranco Russo, Assessore con deleghe in materia di Commercio, Attività Produttive, Viabilità e Trasporti. In giunta anche l’Assessore Domenico Inglese, che si occuperà di Urbanistica, Lavori Pubblici e Beni Patrimoniali.

Politiche Giovanili e Pari Opportunità sono invece le deleghe assegnate all’Assessore Maria Francesca Romanelli, mentre Arcangela Pizzi è Assessore al Bilancio, Programmazione Amministrativa e Tributi.

Per la lista di maggioranza “SassoSano”, collegata con il dottore Domenico Rubino, sono entrati in Consiglio Comunale anche Pio Biancamano (che svolgerà un’attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza nella materia di Sport), Gianfranco Cavallone (che sarà impegnato per le attività connesse a Turismo, Rete Idrica e Fognaria), Antonio Capuano (che oltre ad essere stato designato a rivestire la carica di Presidente del Consiglio svolgerà un’attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza in materia Ambientale) ed infine Nicola Trotta (nell’attività della Pubblica Istruzione).

Le deleghe a Sanità, Politiche Sociali, Agricoltura, Formazione e a tutti gli altri settori non espressamente assegnati restano per il momento di competenza del Sindaco.

Il Comune di Sassano sarà rappresentato presso il Consiglio del Centro Sportivo Meridionale dal consigliere Antonio Capuano; Gianfranco Cavallone rappresenterà il Comune nei rapporti con Consac Gestioni idriche; Gaetano Spano sarà in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano; Nicola Trotta rappresenterà la Casa Comunale nei rapporti con l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni; infine il consigliere Pio Biancamano è delegato ai rapporti con il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni.