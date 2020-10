Oggi l’ultimo saluto a Desirée Quagliarella: Stio e Albanella in lutto

STIO. Verrà celebrata alle ore 10.30 la cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Desireé Quagliarella, la 26enne travolta dalla furia del torrente Malnome, in località Bosco di Albanella. Il rito si svolgerà nel piazzale antistante la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Stio, paese di origine della giovane. Una morte drammatica, quella della 26enne, che l’ha vista protagonista insieme al cognato, e non al fidanzato come inizialmente si era ipotizzato, visti gli attimi concitati che si sono vissuti.

La tragica dinamica dell’incidente

Una bomba d’acqua improvvisa ha sorpreso i due in auto, la vettura è stata trascinata via dalla corrente. Se l’uomo è riuscito a mettersi in salvo, per Desireé non c’è stato nulla da fare. Parenti e amici sono affranti dal dolore. La tragedia non ha sconvolto solo loro. La dinamica ha colpito tutti. Proclamato il lutto cittadino a Stio Cilento e ad Albanella, qui Desireè si era trasferita per vivere con il fidanzato progettando il giorno del matrimonio, rinviato a settembre prossimo causa covid19.

Il ricordo

«Una persona con un grande cuore – la ricorda don Eros, parroco di Stio – morire a 26 anni così è davvero assurdo. Non ci sono parole per affrontare questo dolore. La morte è una porta che può condurre alla vita. Ora è difficile coglierlo adesso. Dobbiamo pensare a tutto quello che la famiglia e gli amici hanno ricevuto dalla bella persona che Desireè era. Oggi i sentimenti di tutti sono quelli di rabbia, la fede ci aiuterà a sopportare questo dolore immenso».

Anche i rappresentanti delle istituzioni hanno lasciato i loro messaggi di cordoglio. Natalino Barbato sindaco di Stio Cilento ed Enzo Bagini sindaco di Albanella, a nome delle comunità, si uniscono al dolore inconsolabile della famiglia e dei genitori.

«Oggi abbiamo tutti una grande tristezza nel cuore»; «La mia mente è piena di te. Resterai per sempre nel mio cuore»; «Ciascuno di noi dovrebbe essere padrone del proprio destino. Dovremmo essere noi a decidere cosa vogliamo fare con la nostra vita… a te cara Desireè … non è stato concesso…. tu non meritavi questo destino…», questi alcuni de tantissimi commenti che hanno invaso la bacheca della 26enne, ex studentessa dell’Istituto Alberghiero “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.