Stio: domani l’addio a Desirée

STIO. Tornerà per l’ultima volta domani nel suo paese natìo Desirée Quagliarella. La sfortunata ragazza di 26 anni è morta travolta dalla furia del torrente Malnome, in località Bosco di Albanella (leggi qui). Una morte drammatica che l’ha vista protagonista insieme al cognato e non al fidanzato come inizialmente si era ipotizzato, visti gli attimi concitati che si sono vissuti.

Una bomba d’acqua improvvisa ha sorpreso i due in auto, la vettura è stata trascinata via dalla corrente. Se l’uomo è riuscito a mettersi in salvo, per Desirée non c’è stato nulla da fare.

La giovane sognava di sposarsi, lo avrebbe fatto tra poco meno di un anno. Conviveva ad Albanella con il suo compagno ma era originaria di Stio, paese cui era legatissima e che domani gli darà l’estremo saluto.

La cerimonia funebre è in programma alle 10.30 nel piazzale antistante la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Difficile che la cerimonia potesse svolgersi all’interno dell’edificio considerato che in tanti vorranno partecipare. Parenti e amici sono affranti dal dolore. La tragedia non ha sconvolto solo loro. La dinamica ha colpito tutti. Anche i rappresentanti delle istituzioni hanno lasciato i loro messaggi di cordoglio.

“Morire a 26 anni è assurdo – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – e in questo modo ancora di più. Purtroppo la bomba d’acqua che si è abbattuta su Albanella ieri sera ha ingrossato il Malnome trasportando detriti e fango e causando l’esondazione del torrente. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia, se non la vicinanza a una famiglia straziata dal dolore, e a una comunità tutta, che ha partecipato alla ricerca di Desirèe, insieme ai volontari con i sanitari del 118, alla Protezione Civile di Albanella, ai carabinieri e ai vigili del fuoco dell’unità fluviale di Salerno con l’ausilio di gommoni e natanti, e allo stesso Sindaco di Albanella. Purtroppo a nulla sono servite le ricerche. Il corpo della giovane, originaria di Stio Cilento, è stato ritrovato senza vita nella frazione di Piano del Carpine. Esprimo il mio cordoglio ai familiari di Desirèe, agli amici e tutta una comunità colpita da questo assurdo episodio, a nome mio e di tutta l’Amministrazione provinciale.”

Desirée lascia i genitori, un fratello e due sorelle. Albanella e Stio hanno proclamato il lutto cittadino.