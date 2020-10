Migranti a Palinuro: tamponi negativi, resta un contagiato

“Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati nel Centro di Accoglienza di Palinuro. Non ci sono nuovi positivi e per quanto riguarda gli undici della scorsa volta, solo uno non si è ancora negativizzato”. Lo ha reso noto il sindaco di Centola Carmelo Stanziola.

“Mi sento di tranquillizzare la popolazione ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia. Anzi bisogna continuare a rispettare le norme anticovid in maniera attenta e scrupolosa – ha proseguito – In queste settimane abbiamo fatto, in sinergia con la cooperativa sociale “Il Sentiero”, un lavoro straordinario”.

“Abbiamo incrementato la vigilanza del Centro ed evitato fughe. A tutti gli operatori e alle forze dell’ordine va il mio ringraziamento”, ha concluso il primo cittadino Stanziola. Proprio oggi i migranti erano scesi in piazza per protestare contro l’isolamento cui erano sottoposti.