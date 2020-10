Agropoli, cucina in fiamme: paura a ridosso del Lungomare

AGROPOLI. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, tra via Risorgimento e via Bonora, a pochi passi dal Lungomare San Marco. I residenti di un condominio hanno udito un’esplosione a cui sono seguite le fiamme e hanno allertato i soccorsi. L’incendio era divampato all’interno di un appartamento sito al quarto piano dello stabile.

Sul posto i vigili del fuoco di Agropoli e polizia municipale di Agropoli.

I caschi rossi sono riusciti a spegnere le fiamme, originate probabilmente da una perdita di gas. Un anziano è finito in ospedale per fortuna non in gravi condizioni. Illesi gli altri occupamenti dell’appartamento.