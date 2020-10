Vallo: Croce di Bronzo al Merito al Tenente Colonnello Giosuè Tortorella

VALLO DELLA LUCANIA. Il Ministero della Difesa ha decretato di concedere la Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito al Tenente Colonnello Giosuè Tortorella, nato il 13 ottobre 1975 a Vallo della Lucania. Un riconoscimento importante assegnato in virtù dell’attività militare compiuta durante la sua attività all’estero.

Ecco la motivazione del riconoscimento :”Assistente Militare del Vice Comandante della “Resolute Support Mission”, improntando il proprio agire alla consapevolezza del delicato ruolo svolto, forniva per oltre un anno un pieno, coerente e tempestivo supporto all’intero processo decisionale dell’Alto Comando Nato in Afghanistan. In particolare, nell’ambito di una fondamentale attività di studio per la revisione delle forze, contribuiva a individuare efficaci soluzioni che favorivano il raggiungimento degli obiettivi della missione. Splendida figura di Ufficiale che ha elevato il prestigio dell’Esercito Italiano in un contesto operativo interforze e multinazionale”. Kabul (Afghanistan), ottobre 2018 – novembre 2019.

Istituita alla fine della prima guerra mondiale, la Croce al merito di guerra venne concessa a tutti i combattenti italiani che hanno onorevolmente prestato servizio attivo per un periodo minimo ben definito in zona di guerra o fossero stati feriti o caduti in azione.