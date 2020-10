Sala Consilina: canoni per il fitto della scuola non pagati, c’è decreto ingiuntivo

Canoni di locazione non pagati dal Comune di Sala Consilina al privato proprietario dei locali da adibire alla scuola materna in via Fontanelle: arriva il decreto ingiuntivo all’Ente pubblico per 14mila euro.

La proprietaria dell’immobile ha chiesto al Tribunale di Lagonegro di ingiungere al Comune di Sala Consilina il pagamento della somma di euro 14.271,60 maggiorati degli interessi per il mancato pagamento delle mensilità del periodo che va da luglio 2018 al mese di ottobre 2018, quali canoni di locazione dell’unità immobiliare concessa al Comune di Sala Consilina da adibire a plesso di scuola materna, ubicata nella Frazione Trinità – Via Fontanelle.

Il Comune ha presentato ricorso contro il decreto ingiuntivo.