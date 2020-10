Lavorare da casa con le app di trading durante il COVID-19

Al giorno d’oggi le applicazioni per smartphone sono diventate molto popolari e gran parte delle persone ne usa molteplici ogni giorno. Le app rendono la vita più facile e permettono le operazioni più variegate. Specialmente durante la pandemia dovuta al virus COVID-19 molte persone si sono chieste se esista un modo diverso di comprare, fare shopping, interagire con il mercato e i propri investimenti. Oggi puoi acquistare biglietti aerei, prenotare alloggi e fare trading in borsa. Ma il trading online, spiega il Sole 24 Ore, ha una lunga storia.

Quali sono i vantaggi delle app di trading?

Come esistono molte app per acquistare prodotti online, esistono anche molte app per il trading. Le differenze tra le app di trading e l’alternativa tradizionale di andare in banca sono molto simili alle differenze che si notano tra le altre app e le rispettive alternative tradizionali.

Orari: Attraverso le app di ecommerce e’ possibile visitare negozi online e acquistare prodotti a qualsiasi ora, anche durante i periodi di chiusura. Allo stesso modo, le app di trading ti permettono di accedere ai mercati globali in qualsiasi momento, anche quando la tua banca è chiusa.

Convenienza: Spesso le app di trading offrono la possibilità di investire somme limitate a fronte di commissioni irrisorie rispetto al mondo bancario. Se e' vero che il primo investimento e' il risparmio, le app di trading fanno decisamente al caso nostro.

Offerta: Prendendo ad esempio le app di ecommerce ancora una volta, e' facile notare che l'offerta di prodotti online e' spropositata rispetto ai negozi fisici. Lo stesso vale per le app di trading! Le banche offrono un catalogo limitato di prodotti e spesso tendono a spingere i prodotti creati dalla banca stessa piuttosto che i migliori per te! Nelle app di trading, sei tu a decidere su cosa investire, quanto e per quanto tempo mantenere la posizione.

A cosa servono le app di trading in generale?

Le app per il trading possono essere utilizzate per il trading, per imparare, per creare grafici, per trovare idee di trading e anche per rimanere aggiornati sui dati di mercato e sulle notizie economiche e finanziarie. Alcune delle app offrono tutte queste caratteristiche, mentre altre soltanto alcune.

Le app di trading sono di solito offerte da società finanziarie come i broker online o le banche. Queste app possono essere un’ottima aggiunta per il web o la piattaforma di trading desktop o possono essere anche il prodotto principale di una società, come nel caso di easyMarkets.

Come utilizzare le app di trading

Dal nostro punto di vista, le app di trading sono ottimi strumenti complementari alle piattaforme di trading basate sul web o altri portali finanziari.

Un esempio

Se volete cercare un titolo ideale su cui investire, è possibile reperire informazioni ed effettuare analisi fondamentali o tecniche tramite un computer in maniera più comoda. Tuttavia, è’ decisamente più facile seguire il prezzo del titolo tramite un’app di trading. Questo vi permette di comprare o vendere il titolo in qualsiasi momento, anche quando non siete a casa.