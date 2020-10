A Vallo una sede del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

VALLO DELLA LUCANIA. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha espresso la volontà di istituire una sede operativa anche nel comune di Vallo della Lucania. Per questo, l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Antonio Aloia, intende venire incontro alle esigenze dell’Associazione consentendo alla stessa di utilizzare locali siti alla località Badia, precisamente una parte del capannone del centro fieristico già utilizzato dal Servizio e coordinamento regionale Protezione Civile “Gruppo Lucano”.

L’Associazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è una struttura riconosciuta a livello nazionale e locale per l’effettuazione ed il coordinamento degli interventi di ricerca e soccorso in ambiente impervio ed il cui statuto contempla finalità congruenti con le esigenze di prevenzione e soccorso di protezione civile e che, pertanto, il comune di Vallo si può avvalere come valido supporto per i propri compiti di Istituto.

I locali vengono concessi in comodato d’uso gratuito all’associazione; la concessione ha carattere temporaneo e precario e potrà essere revocata in qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione dei locali, o qualora gli stessi si rendessero necessari per altri usi. I locali sono ritenuti idonei alla funzione convenuta tra le parti, che è quella di ospitare la sede operativa sul territorio, fornire supporto e riferimento logistico, nonché di promuovere le proprie attività di rilevanza sociale e culturale sul territorio.

L’Associazione, inoltre, metterà a disposizione persone volontarie, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare attività di Protezione Civile.