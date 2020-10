Ufficializzato il cast della nuova stagione de “Il Collegio”: c’è anche una cilentana

Sono stati ufficializzati oggi i ventuno ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il Regina Margherita di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. È stato annunciato il cast dei ragazzi che prenderanno parte a Il Collegio 5, il docureality adattato dall’originale Le Pensionnat – That’ll teach’em che debutta su Rai Due il 27 ottobre. Tra di loro c’è anche una cilentana. E’ Ylenia Grombone, nata a Vallo della Lucania e residente nella frazione Angellara, studentessa del Liceo Scientifico. E’ stata selezionata dopo aver superato i casting.

“Gli anni ‘90 sono una delle decadi più esplosive del secolo scorso, anni innovativi, aperti, pieni di energia e di speranza – dicono gli autori del programma – Anche in questa edizione gli studenti dovranno fare a meno dei social network e, immergersi completamente nella realtà dell’epoca. Scopriremo le loro reazioni e i loro pensieri più intimi nei “confessionali”. Alla fine del percorso tutto il gruppo sarà sottoposto ad un esame che premierà coloro i quali si saranno adattati meglio alle severe regole del Collegio”.

Il programma è stato registrato questa estate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso. La voce narrante è sempre quella di Giancarlo Magalli. Il programma andrà in onda su Rai Due a partire dal 27 ottobre.

Questi tutti i partecipanti (tre i salernitani): ALESSANDRO ANDREINI (16 anni, da San Giovanni in Marignano – RN), LINDA BERTOLLO (14, Ivrea), SOFIA CERIO (15, Pesaro), MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE), MARCO CRIVELLINI (16, Roma) – BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV), ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR), GIORDANO FRANCATI (17, Roma), MISHEL GASHI (15, Calolziocorte – LC), YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA), ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia – RM), LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO), GIULIA MATERA (15, Salerno), REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino – FI), AURORA MORABITO (17, Savona), GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia – FG), LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA), RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI), USHA TEOLI (17, Piombino – LI), DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna), LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).