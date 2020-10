Ottati: ok alla messa in sicurezza di locali comunali con i fondi del Ministero

Il Comune di Ottati ha concluso l’iter progettuale per i lavori relativi all’adeguamento e alla messa in sicurezza della struttura comunale sottostante la caserma forestale. L’importo del progetto è di 50 mila euro, di cui circa 40 mila euro per l’importo dei lavori e circa 10 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento è interamente finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno.

Il decreto emanato dal Ministero assegnava infatti, ai centri con popolazione fino a 5.000 abitanti, per l’anno 2020, un contributo di 50mila euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

In questo caso, l’Ente di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, ha deciso di investire il contributo per lavori relativi allo sviluppo territoriale sostenibile.