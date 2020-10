Lilt for women: Ogliastro Cilento si illumina di rosa

OGLIASTRO CILENTO. Ha preso il via come sempre il primo ottobre prossimo, la “Campagna Nastro Rosa LILT for Women 2020”, giunta alla ventottesima edizione, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, che pone al centro dell’intero mese di ottobre la prevenzione del cancro al seno. Per l’occasione, la LILT propone ai comuni italiani l’illuminazione di un proprio monumento di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, lungo tutto il mese, per ricordare alle donne l’importanza vitale della prevenzione.

Nel Cilento il Comune di Ogliastro Cilento ha subito aderito all’iniziativa, così come sollecitato la locale delegazione della LILT.

“Per tutto il mese di ottobre, fari rosa illumineranno le piante di ulivo dinanzi al Comune, per ricordare a tutti l’importanza della ricerca e della diagnosi precoce nella lotta al cancro”, fanno sapere da palazzo di città.