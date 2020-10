259 anni fa nasceva Carminantonio Lippi, illustre scienziato di Casal Velino

259 anni fa, il 6 ottobre del 1761, nasceva a Casal Velino, Carminantonio Lippi, illustre scienziato. È stato un mineralogista, geologo e vulcanologo italiano; era poliglotta e parlava ben otto lingue.

Fu un protagonista della stagione illuministica di riforme e conquiste culturali promosse nel Regno delle due Sicilie.



La sovrana Maria Carolina d’Asburgo Lorena, consorte di Ferdinando IV di Borbone, fu promotrice, sebbene solo in un primo momento, dell’idea che ogni Stato dovesse godere di un generale benessere sotto la protezione delle idee illuministiche. Volendo sfruttare le risorse minerarie del Regno senza ricorrere a maestranze straniere che avrebbero comportato ingenti spese, la regina bandì un pubblico concorso, attraverso il quale furono selezionati sei vincitori ai quali fu affidato il compito di effettuare un lungo viaggio di istruzione mineraria e metallurgica nei paesi d’Europa, con lo scopo di riconoscere i minerali, reperirli in natura, estrarli e studiarli.

Tra questi vi era Lippi, insieme a Matteo Tondi, Giovanni Faicchio, Giuseppe Melograni, Vincenzo Raimondini e Andrea Savaresi, che nel 1789 fu addirittura ricevuto a Vienna dall’imperatore d’Austria il quale si rivolse a lui con parole di apprezzamento e di incoraggiamento.

Nel 1795, Lippi, concluso il giro europeo delle miniere di mezza Europa, si recò in Inghilterra dove, sebbene non avesse ricevuto una calorosa accoglienza e fosse guardato con sospetto, riuscì a visitare ugualmente le miniere, portando a termine il compito assegnatogli da Maria Carolina. Prelevò infatti, un incredibile numero di campioni di minerali, che catalogati e stipati in 50 casse, giunsero dopo varie peripezie a Napoli e andarono a costituire il nucleo originario del Real Museo Mineralogico, fondato nel 1801 da Ferdinando IV e annoverato tra le più celebri istituzioni scientifiche napoletane.

Lippi è famoso per l’ideazione di un ponte sospeso sul Garigliano: il primo ponte metallico sospeso del Regno delle due Sicilie e dell’intero territorio italiano. Conosciuto con il nome del ponte Real Ferdinando, ancora oggi ritenuto un capolavoro di ingegneria. Negli archivi della Biblioteca Nazionale di Napoli vi è un progetto dal titolo “Ponte pensile per il Garigliano” in cui l’autore illustra, con largo anticipo sui tempi (si pensi che la Tour Eiffel non era stata ancora costruita) le eccezionali potenzialità del ferro nella progettazione di grandi opere ingegneristiche. Si trattava di un ponte sospeso sul fiume Garigliano, punto di confine fluviale storico tra il regno di Napoli e lo Stato Pontificio, sostenuto da catene in ferro in sospensione.

Inizialmente l’idea, pur sostenuta dal proverbiale spirito battagliero dello scienziato proponente, non ebbe molto credito nell’ambiente culturale chiuso, sfavorevole e refrattario all’innovazione, in cui essa fu proposta. L’ingegner Ignazio Stile, incaricato della relazione, utilizzando argomentazioni speciose, riuscì addirittura a bollare la tipologia del ponte sospeso come retrograda, in quanto espressione tecnologica di civiltà da lui considerate culturalmente arretrate. L’idea fu ripresa solo dopo la sua morte e il ponte sospeso sul Garigliano vedrà la luce tra il 1822 e il 1829, a circa 12 anni dalla pubblicazione della proposta originaria.

Tra le molte ed eterogenee pubblicazioni di Carminantonio Lippi, vale la pena ricordare lo studio del 1810 incentrato su una singolare ipotesi dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che contrastava con la tradizione accreditata dalla testimonianza di Plinio il Giovane. Secondo la teoria di Lippi, esposta nell’opera intitolata “Fu il fuoco o l’acqua a seppellire Pompei ed Ercolano?”, scritta in ben sei lingue tra cui il latino, il seppellimento delle due città fu dovuto ad allagamenti successivi all’eruzione del Vesuvio. Lo scienziato di Casal Velino fu persino propugnatore di un rinnovamento della gestione forestale da attuarsi attraverso l’istituzione di un “Ispettorato Selvano”.

Carminantonio Lippi morì a Napoli il 13 luglio del 1823 a 62 anni.