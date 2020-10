Vallo di Diano, casi covid a scuola: al via i tamponi

POLLA. Dopo il caso dell’insegnante della scuola primaria del Capoluogo positiva al covid (poi negativizzatasi), il Comune, di concerto con le autorità sanitarie, ha predisposto per domani un’attività di monitoraggio di massa attraverso tamponi naso – faringei per gli alunni dell’istituto. Gli interessati dovranno prenotarsi via mail all’indirizzo info@comune.polla.sa.it

Intanto dopo che un ragazzino dell’istituto “Camera” di Sala Consilina è risultato affetto da covid, verrà effettuata nel pomeriggio la sanificazione dei locali dell’Istituto Comprensivo”.

Domani la scuola sarà regolarmente aperta, così come nel pomeriggio si terranno le lezioni previste che verranno spostate tutte al piano non interessato dalla sanificazione.

Nella mattinata di mercoledì verranno invece effettuati i tamponi al personale entrato in contatto con l’alunno così come ai compagni di classe, come da elenco fornito dalla scuola.