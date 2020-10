Sicignano, degrado e furti al cimitero: chiesti interventi

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Una maggiore sorveglianza presso il cimitero del comune alburnino. E’ quanto chiedono coloro che si recano a far visita ai defunti che in più di un’occasione hanno trovato il campo santo non certo in buone condizioni. Colpa non solo degli agenti atmosferici che hanno danneggiato alcune tombe, ma anche dei soliti ignoti che, irrispettosi di questi luoghi, vi si recano per rubare materiale in rame.

Così alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di statuine e altri addobbi delle lapide rotti o divelti. Ma non solo: in alcuni casi vasi o altri oggetti in rame sono stati asportati.

“Ci siamo recati in visita presso il cimitero di Sicignano degli Alburni e ci siamo trovati di fronte a questo scempio”, ha detto un cittadino, secondo cui con certi atteggiamenti si “calpesta il dolore e la dignità delle famiglie e dei loro cari”. Di qui l’appello alla neo amministrazione comunale di fare qualcosa per garantire una soluzione affinché tali episodi non si ripetano. Il sindaco Giacomo Orco e la polizia locale si sono già recati sul posto per un sopralluogo.